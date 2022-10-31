〈台股盤前〉美股強彈+升息放緩利多 短線可望落底反攻

美股多頭情緒回籠，數據顯示通膨有放緩跡象，帶動上周五四大指數皆漲逾 2%，近期走勢強勁，法人看好，隨著本周聯準會 11 月利率會議也有望釋出放緩升息訊號，可望帶動台股短線落底、啟動反彈行情。

美國科技股超級財報週落幕，分析師目前預計標普第三季獲利成長達 4.1%，高於週四預測的 2.5%，同時，聯準會本周即將召開利率會議，華爾街日報 (WSJ) 傳聲筒記者報導 Fed 12 月將放緩升息，市場認為，鮑爾將透過記者會「暗示」放緩升息即將到來，市場樂觀情緒漸起。

法人指出，利率政策、貿易戰與中國清零等利空大致都已反映，股市下檔空間有限，且台股電金傳三大指數相繼站上短期均線，預料待盤勢回穩後，有機會隨著美股展開本波反彈走勢。

國內新聞方面，中國鄭州疫情擴散，鴻海旗下富士康鄭州廠傳受限廠內物資缺乏，部分員工為「逃疫」開始徒步返鄉；針對鄭州園區疫情狀況，鴻海 30 日發聲明表示，鄭州廠與政府配合防疫，園區已逐步在控制中，也會協調其他園區產能備援，以降低可能的影響。

PA 族群今年以來營運難敵手機需求下滑，加上客戶庫存調節，穩懋、宏捷科營運陷入低迷，連帶拖累上游磊晶廠全新營運，依市況來看，產業普遍認為營運谷底將至，明年在庫存調整、新機拉貨下，動能可望回溫。