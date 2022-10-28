台股脫節國際，地緣政治、國際指數編成兩大主因

美股反彈上漲之際，台股僅能震盪不破底，連韓國股市相對強勢。近期台股與美股脫節，完全是事實，從自營商的自行買賣部位，連日罕見大買抄底，看得很清楚，而脫節的原因主要就是擺脫不了中國的拖累，「地緣政治是一個、國際指數編成也是一個。」

地緣政治的影響：二十大落幕，習近平勢力全掃權力中心

在中國的政治世界，政治局是權力中心，而 7 名常委更是最重要的核心勢力。在原先的 19 大，除了習近平以外，剩下的 6 名常委，其中團派、江派勢力的李克強、汪洋、栗戰書、韓正都並未續任，續任的 2 名王滬寧、趙樂際都是習派。

新一任 20 大 7 名常委：習近平（中共總書記、中央軍委主席）、李強（擬出任國務院總理）、趙樂際（擬兼任全國政協主席）、王滬寧（擬兼任全國人大委員長）、蔡奇（擬出任中央書記第一書記）、丁薛祥（擬出任常務副總理）、李希（擬出任中紀委書記），全數都是習派勢力，並且先前清零與否的政策膠著中，乖乖聽話的上海、北京地方首長皆入選常委，都有糖吃。

七上八下年齡門檻，隔代指定接班全面打破，習近平政策將更加獨斷，清零政策與共同富裕 (私企國有化)，兩大經濟毒藥確定延續，對於台灣而言，台商的實質影響仍然延續，並且定於一尊且獨斷無限連任的習近平，引發美國對地緣政治的擔憂升級。

國際指數編成拖累：新興國家的權值龍頭是台積電

以 PGJ (金融中國指數 ETF)，的走勢來看，原則上是與滬深 300 更接近，與美股不太相同，因此在美中概股多數仍受到的是中美之間、中國本身的政治角力影響。

然而在美中概股，例如騰訊、阿里巴巴、美團都是市值非常大的個股，除了自身股價以外，都是身兼新興市場 ETF 的重要成分股，有部分指數編成會強調去除中國的新興市場，但多數、主流的仍包含在內，因此在去槓桿、降低對中概股曝險的同時，台積電身為新興市場最大成分股，台股與 ADR 也連帶受到國際資金的賣壓。

而這也不得不提到韓國，就指數編成而言，三大家: S&P、MSCI、FTSE，其中只剩 MSCI 未將韓國升格 (可參考 EEM 的持股就有韓國 10%)，像上方的 VWO 的指標指數就是 FTSE 所編製，沒有三星以及任何韓國公司，然而這也是 2013 年韓國就開始極力爭取至今，因此短期內台灣要擺脫指數編成的影響，可能性比較小。只能認了，必定隨中概股所連帶波動。

小結：台股要補漲，必須等到中美地緣政治緩和言論出籠

國際股市漲升，地緣政治干擾，因此台股一來一回抵銷而震盪弱勢，下週國際股市進入震盪觀望 FOMC 會議，因此多空的主導權，就仰賴地緣政治的言論是否持續祭出，當然這是人為，無法輕易預測，只能且戰且走關心最新政治動態。

（撰文者：永誠資產管理處分析師 范振峰）

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