〈財報〉比亞迪Q3淨利暴增3.5倍 創單季新高 全年銷量可望提前達標

中國最大電動車製造商比亞迪 (1211-HK) 周五 (28 日) 晚間公布第 3 季財報，受惠於強勁的銷售表現，營收和獲利成長明顯較第 2 季加速，淨利年增 3.5 倍至人民幣 57.2 億元，創下單季新高，營收也較去年同期倍增。按當前產銷進度來看，全年銷量有望提前達標。ㄙ

文件顯示，比亞迪第 3 季營收報人民幣 1170.8 億元，年增 115.6%，歸屬於上市公司股東淨利為 57.16 億元，年增 350.3%，營收和淨利增速明顯較第 2 季加快；前 3 季累計淨利人民幣 93.1 億元，年增 281%，累計營收 2676.9 億元，年增 84.4%。

隨著銷售規模成長，比亞迪前 3 季營業成本達到人民幣 2251.5 億元，年增 78.2%，其中銷售費用為 93.56 億元，較去年同期增加 1.2 倍，主要為售後服務費用和職工薪資增加。競爭力躍升之際，比亞迪也繼續加碼投入研發，前 3 季累計研發費用達人民幣 108.7 億元，年增 107.7%。

銷量方面，包含純電動車和插電式混合動力車在內，比亞迪前 3 季總銷量將近 120 萬輛，年增約 250%，遠高於特斯拉的 90.9 萬輛，且成長幅度高於整體電動車市場的 110%，登上全球新能源乘用車銷量龍頭寶座。

按照目前每月產銷進度，比亞迪有望提前實現 150 萬輛年度銷量目標。市場機構普遍給予樂觀預測，其中，國金證券預估比亞迪今年銷量為 182 萬輛，淨利人民幣 120 億元，華創證券預測全年銷量有望達 185 萬輛。