電動車銷量成長強勁 比亞迪估Q3淨利大增近3.7倍

中國電動車製造商比亞迪 (1211-HK) 周一（17 日）晚間公布第三季與今年前三季財報預告，第三季淨利最多將成長 365%，而前三季淨利增幅將高達 289%。

比亞迪亮眼財報前瞻的背後原因是，其透過自家生產半導體與電池避開供應鏈中斷問題，同時受惠電動車需求強勁創下歷史新高的銷量帶來豐厚獲利，而這也幫助緩解上游原物料價格上漲帶來的盈利壓力。

根據比亞迪周一在港交所的公告，預估今年第三季歸屬母公司利潤介在人民幣（單位下同）55 億至 59 億元區間，年增 333.6% 至 365.11%，為刷新歷史新高的數字，而今年前三季淨利將介在 91 億至 95 億元區間，年增 272.48% 至 288.85%。

值得注意的是，券商對比亞迪今年全年的歸屬母公司利潤一致預期為 99.7 億美元，而如今前三季數據就已逼近該水準。

比亞迪這份亮眼的財報預告讓投資人對該公司股價表現充滿期待，盼望該公司能吹響電動車產業的反攻號角。中國車用電池大廠寧德時代 (300750-CN) 上周正是透過亮眼的財報預告讓股價止跌回升，帶動相關領域股價走高。

隨比亞迪上月汽車銷量首次突破 20 萬輛大關，明年也將進一步加速產能提升，接下來市場對該公司的獲利預期也將提高。

比亞迪第三季共銷售 537,164 輛電動車與混合電動車，比去年同期成長 197%，總銷量輕鬆遠超特斯拉 (TSLA-US)，雖然後者僅銷售純電電動車。

外界預估，在今年銷量超過 180 萬輛，衝刺 200 萬輛的預期下，比亞迪全年淨利可能超過 150 億元，甚至如果明年銷量直衝 400 萬輛，該公司 7,500 多億的市值也還有上行空間。