蘋果創2020年4月來最大單日漲幅 華爾街謹慎樂觀

蘋果 (AAPL-US) 周五 (28 日) 股價大漲 7.56%，創下 2020 年 4 月以來最大單日漲幅，係因前一日盤後公布會計年度第四季 (9 月止) 獲利和營收略高於預期，並顯示其高階硬體的全球需求仍然很高。

過去一周大型科技公司財報喜憂參半，臉書母公司 Meta (META-US) 和股歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 的財報都表明，宏觀經濟已挫傷企業廣告支出，導致仰賴線上廣告業務的公司受創慘重，兩家股價在財報公布後也股價應聲重挫。然而，Meta 周五仍收高 1.29%，Alphabet 反彈 4.41%。

亞馬遜周四盤後公布假期購物季財測黯淡後，周五收低 6.8%，但跌幅已較周四盤後收斂。

儘管蘋果表示本季成長放緩，且獲利來源「服務業務」疲軟，但分析師仍普遍看好蘋果業績。蘋果第四季營收成長 8%，維持新冠疫情大流行時期的季度成長動能。

在全球各地 PC 品牌銷量下降之際，蘋果 Mac 業務仍可成長 25%，蘋果表示，其高階電腦和手機的需求依然強勁。

儘管蘋果業績非高度超越華爾街預期，但隨著升息環境來到，投資者尋求優質股票以撐過潛在經濟衰退，蘋果股票越來越是這些資金的避風港。

摩根大通分析師 Samik Chatterjee 周五報告稱「有時候符合預期的結果最令人興奮」，且蘋果季度表現的彈性值得注意，因為即使面對美元強勢等艱難的宏觀經濟因素下，蘋果銷售額仍繼續增長，同時還能保持高利潤。

Evercore ISI 分析師 Amit Daryanani 進入本季時稱蘋果股票「策略性優於大盤」，因為其他科技巨頭財報普遍令人失望，所以這樣的數據和指引反而令人印象深刻，「但有鑑於宏觀經濟疲軟的背景，iPhone 和蘋果服務的需求能否持續下去將是一大問題。」他維持對蘋果「優於大盤」的評級，以及目標價 190 美元。

瑞銀分析師 David Vogt 維持蘋果股票「買進」評級和 185 美元目標價，也指出這是自疫情大流行以來，iPhone 營收第一次不及華爾街預期。

他計算蘋果第四季 iPhone 銷量可能約為 4900 萬部，而華爾街估計約為 5100 萬部，他計算認為美國銷量實際上較去年同期下降百分比偏低個位數，因此華爾街恐謹慎下修 12 月季度和 下一財年 (2023 年 9 月止) 的預期。

巴克萊分析師 Tim Long 給予蘋果「等權重」的評級和目標價 156 美元。他指出，鑑於宏觀和外匯背景，蘋果在電話會議上語氣「謹慎」，12 月季度情況將變得更加艱難，因為 Mac 的競爭更加嚴峻，服務業務進一步減弱，監管程度過高以及估值相當高。

Long 總結道：「近期內我們預期宏觀經濟不確定性增加，仍是該股的懸念，但也會有一些人將蘋果股票視為宏觀經濟風暴中的安全避風港。」