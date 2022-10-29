蘋果Q4買回庫藏股252億美元 創有史以來最高單季紀錄

蘋果 (AAPL-US) 財務長 Luca Maestri 約莫 5 年前曾在財報電話會議上表示，蘋果公司打算隨著時間推移，達到淨現金部位為 0。

當他在 2018 年 2 月做出該承諾當下，蘋果擁有 1630 億美元的淨現金，還是償還債務後的剩餘金額。

事實證明，Maestri 並不是在開玩笑。因為截至 9 月底止的季度，蘋果已將淨現金部位削減至 490 億美元。

Maestri 再次重申最終達到淨現金部位中立的承諾，一如他最初承諾以來，每季都持續進行。

為了實現該目標，蘋果一直驚人的積極買回庫藏股，僅 9 月止的第四季度，蘋果就買回 252 億美元庫藏股，創下蘋果有史以來單季買回庫藏股最高紀錄。

以此角度來看，這比蘋果花費在收購交易上的金額還多出許多，因為蘋果有史以來最大手筆的收購交易，是 2014 年以 30 億美元收購耳機公司 Beats。

蘋果第四季買回庫藏股總額遠遠超過 Mac 和 iPad 同季銷量的總和。

在 9 月止的全財年中，蘋果買回庫藏股 902 億美元的股票，高於 2021 財年的 855 億美元，是有史以來最高的年度總額。過去 10 年，蘋果已回購約莫 5540 億美元庫藏股，在此過程中將其股數減少約 35%,，並拆分股票進行調整。

蘋果有把錢花在刀口上嗎？這是投資者合情合理的質疑，但以蘋果過去 10 年銷售額成長約 150%、年度營收增加近 2400 億美元來看，這答案應該是正面的。

過去 10 年，蘋果股價上漲 740%，遠勝大盤 S&P 500 指數同期 173% 的漲幅。

蘋果買回庫藏股的行動尚未結束。