歐盟達成協議 2035年起禁售全新燃油車

歐洲理事會和歐洲議會本周達成臨時協議，歐盟將逐步停止銷售新型柴油和汽油汽車和貨車。

在周四 (27 日) 晚間的一份聲明中，歐洲議會表示，歐盟談判代表已就歐盟執委會有關「2035 年前實現道路零排放」的提議達成一致意見。

該計畫的主旨是將新型貨車和乘用車的二氧化碳排放量維持在 2021 年水平，並將有效禁止新型柴油和汽油車。歐盟執委會是歐盟的行政機構。

歐洲議會表示，在 2035 年底之前，產量超過 10000 輛新房車或 22000 輛新貨車的小型汽車製造商可能會獲得減免或豁免。

它並補充說，「產量每年少於 1000 輛新車的業者可繼續獲得豁免。」

該協議還需要得到歐洲理事會和歐洲議會的正式批准才能生效。

這個消息受到布魯塞爾的環保組織「運輸與環境」(T&E) 的歡迎。T&E 車輛和電動車資深總監波利斯卡諾瓦 (Julia Poliscanova) 說：「排放碳、製造污染的內燃機日子終於進入倒數了。」

其他對該計畫發表評論的機構包括歐洲汽車製造商協會。它發表聲明表示，現在將敦促「歐洲政策制訂者加快步伐，為零排放機動車輛創造有利條件」。

協會主席、BMW CEO 齊普斯 (Oliver Zipse) 說，「這個意義深遠的決定史無前例。」「它代表了歐盟現在將成為世界上第一個也是唯一一個實現全電動化的地區。」

他說，「毫無疑問，歐洲汽車工業正在應對提供這些零排放汽車和貨車的挑戰。」「然而，我們現在渴望看到對實現這一目標至關重要的框架條件能夠反映在歐盟政策中。」

他指出，「其中應包括豐富的再生能源、無縫的私人和公共充電基礎設施網絡以及原材料的獲取。」