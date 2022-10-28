〈瑞昱法說〉Q3純益雙減 EPS 8.2元 前三季27.47元

IC 設計大廠瑞昱 (2379-TW) 今 (28) 日召開法說並公布財報，受到需求購買力下滑、產品組合改變，第三季雙率雙降，稅後純益 42.07 億元，季減 10.1%、年減 13.9%，每股純益 8.2 元；不過前三季純益 140.7 億元，仍年增 14.89%，每股純益 27.47 元。

瑞昱第三季營收 297.72 億元，季減 2.4%、年增 2.8%；毛利率 48%，季減 2.2 個百分點、年減 4.6 個百分點；營益率 13.6%，季減 1.5 個百分點、年減 4.9 個百分點。

副總黃依瑋解釋，PC 市場疲弱導致第三季營運下滑；毛利率則因為產品組合改變。

從前三季表現來看，瑞昱營收 900.28 億元，年增 15.22%；毛利率 48.57%，年減 16.84 個百分點；營益率 15.5%，年減 5.49 個百分點；稅後純益 140.7 億元，年增 14.89%，每股純益 27.47 元。

瑞昱第三季庫存周轉天數 137 天，季增 17 天，黃依瑋表示，預期第四季不會看到庫存下降，高庫存水位會持續到今年底，明年開始逐步往下降，庫存要恢復到正常水位應落在明年，瑞昱也持續與代理商溝通，有把握會逐步去化。

瑞昱第三季 PC、非 PC 營收比重約 35 比 65；PC 比重持續降低。