〈穩懋法說〉放緩南科新廠進度 看產業明年Q2回溫

砷化鎵晶圓代工大廠穩懋 (3105-TW) 今 (28) 日召開法說會，面對整體產業景氣低迷，穩懋表示，將放緩產能擴充速度，今年高雄路竹新廠一棟主體建築完工後，後續無塵室、產能規劃都將暫緩，而依目前產業狀況來看，認為明年首季將落底，第二季起需求可望逐步回溫。

穩懋認為，產業修正狀況將在明年首季步入尾聲，由於第一季也是傳統產業淡季，認為明年第二季隨新一波需求回升後，將可望逐季回復到過往正常需求循環。

面對產業景氣逆風，穩懋已下修今年全年資本支出至 80 億元，累計前三季也已支出約 62.08 億元，因此今日法說會未再下調，不過將放緩高雄路竹新廠投資，穩懋說，待第一棟主體建築完工後，整體新廠建置工程就會先停下來，視後續整體景氣發展再規劃。

穩懋進一步說明，路竹廠對穩懋中長期營運仍有建置必要，目前穩懋月產能最大可達 4.1 萬片，年底龜山 C 廠會再開出 2000-3000 片，屆時龜山廠區三座廠將僅剩 5000 片擴產空間，評估路竹廠建置仍重要。

穩懋表示，儘管短期全球經濟景氣循環仍處低迷，但包含微波通訊、光通訊客戶都更積極進行研發投片活動，除現有客戶為明後年產品導入穩懋新世代製程進行認證，也有新客戶為未來幾年新市場或新應用與穩懋合作，將持續積極投入研發，把握下一道曙光到來。

穩懋也補充，在後疫情國境解封下，近期也感受到越多客戶拜訪、新計劃開展，除著眼 5G 行動通訊滲透率提升、5G 基礎建設佈建外，光通訊及光感測的生產外包趨勢 (Outsourcing Trend) 也正在形成當中，特別的是，客戶對先進製程技術，如 GaN on SiC、InP(磷化銦) 等第三類半導體材料興趣及投入度都較過往提高。