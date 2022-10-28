〈穩懋法說〉Q3營益率轉負 EPS 0.83元 探14季低點

砷化鎵晶圓代工大廠穩懋 (3105-TW) 今 (28) 日召開法說會，受整體市場低迷，單季產能利用率從上季 60% 再下滑至 40%，毛利率更受一次性評價損失衝擊，降至 15.96%，營益率也轉負為 - 5.12%，單季純益 2.45 億元，季減 54.98%、年減 83.62%，每股純益 0.83 元，探 14 季低點，前三季純益約 15.75 億元，年減 55.3%，累計前三季每股賺 4.43 元。

穩懋第三季營收 39.09 億元，季減 26.21%、年減 42.18%，毛利率受一次性評價損失影響，僅達 15.96%，季減 14.25%、年減 22.84%，單季營益率轉負，為 - 5.12%，單季純益約 2.45 億元，季減 54.98%、年減 83.62%，每股純益 0.83 元，為 2019 年第二季以來低點。

累計穩懋今年前三季營收 148.03 億元，年減 21.9%，毛利率 26.61%，年減 9.5 個百分點，營益率也降為 9.88%，年減 13.39 個百分點，稅後純益 15.75 億元，年減 55.3%，每股純益 4.43 元。

穩懋表示，第三季營收與預期相當，但毛利率較原預期大幅下滑，主因受以投資為營業目的之合併子公司持有甫在今年掛牌的海外投資標的，因第三季經歷全球股市大幅波動產生一次性評價損失，影響單季毛利率約 5.1 個百分點，若排除一次性因素後，第三季毛利率應為 21.1%，對前三季影響數則為 1.1 個百分點。

產品組合方面，穩懋第三季 Cellular PA、Wi-FI 等消費性應用反映市場高庫存，仍持續下滑，占比各達 30-35%、5-10%，基礎設施 Infra. 則相對不受大環境影響，占比約 30-35%，仍維持正成長，其他則占 26%，其中，Optical 產品因出貨旺季略優於第二季。