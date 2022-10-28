中鋼與調查局簽合作備忘錄 強化資安防禦、營業秘密保護

中鋼 (2002-TW) 今 (28) 日宣布，為響應政府提升資安防護至國家安全等級政策，以及維護產業營業秘密及防範企業貪瀆，與法務部調查局簽署「資通安全聯防、營業秘密保護與情資分享」合作備忘錄，雙方將共同強化資安防禦及營業秘密保護措施。

中鋼董事長翁朝棟致詞表示，除了持續精進業務資訊化能力，也致力推動精緻鋼廠與發展綠能產業，其中為國內首座智慧高爐貳號高爐，擁有 27 項智能模組、高規格電磁鋼片等精緻鋼品的研發及生產技術，都需要專利及營業秘密的智財保護。

翁朝棟預期，雙方完成合作備忘錄簽署後，未來將在資通安全聯防、營業秘密保護與防範企業貪瀆，以及人員招募等方面合作，中鋼的資安防護及營業秘密保護，也提升至國家安全等級。

調查局局長王俊力說，資通安全及營業秘密保護是政府重要的施政目標，調查局近年來偵辦境外電腦犯罪及網路駭侵案件中發現，駭客攻擊目標有鎖定國家關鍵基礎設施的趨勢，駭侵事件有賴相關單位及時通報與提供完整資料；而雙方將建置資安聯防生態系、營業秘密保護的情資分享機制。

中鋼除了積極強化資安防護外，也加速推動智能創新及數位轉型工作，以及強化智慧財產權的管理，包括導入台灣智慧財產管理制度 (TIPS) 及訂定智慧財產管理手冊，去年也通過 TIPS 驗證審查；另外為徹底落實營業秘密保護，今年完成營業秘密管理資訊系統建置，啟動營業秘密盤點及落實同仁培訓宣導。