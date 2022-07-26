〈穩懋法說〉大環境不佳 下修今年資本支出至80億元 減幅逾3成

砷化鎵晶圓代工廠穩懋 (3105-TW) 今 (26) 日召開法說會，面對終端需求疲軟、大環境不佳，穩懋下修今年全年資本支出，從原 120 億元調整至約 80 億元，相關資本支出將遞延至明年再行評估，不過原訂今年桃園龜山廠新產能開出計劃不變，年底月產能將達 4.4-4.6 萬片水準。

穩懋表示，考量整體大環境，將暫緩部分資本支出計劃，估將有約 1/3 資本支出遞延至未來再評估執行，因此，今年全年資本支出將從原規劃 120 億元降為 80 億元，折舊費用原估將較去年增加 1-2 成，現在也調整至估接近下緣。

法人關注智慧型手機庫存修正何時告一段落，穩懋回應，以第三季來說，需求確實持續下滑，現階段不敢保證第四季甚至明年首季就會回溫，且上月結束的 618 購物節，採購表現也不如預期，第三季新機能否催生採購高峰，還有待觀察。

雖然穩懋下修今年資本支出，但穩懋表示，龜山新產能建置計畫仍將如期完成加入，估年底月產能將由目前約 4.1 萬片再增加約 4000 片，達到 4.4-4.6 萬片，至於高雄路竹新廠，由於距離 2024-2025 年完工啟用還有一段時間，相關土建計劃持續進行中，估最快年底完成，後續將依市場情況評估機電工程、機台採購。