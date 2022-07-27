穩懋看淡下半年 外資目標價下探140元

砷化鎵晶圓代工大廠穩懋 (3105-TW) 下半年營運保守，縱使蘋果 (AAPL-US) 新機拉貨動能與往年相當，但營運仍受中國安卓 (Android) 智慧型手機庫存調整延續衝擊，外資也陸續出具報告看淡穩懋營運，紛紛下修評等、目標價，外資圈最低目標價更砍殺至 140 元。

穩懋認為，第三季除光通訊相關應用可望回升外，整體營運仍反映安卓 (Android) 智慧型手機庫存調整、大環境影響，估整季營收將較第二季再下滑 24-26%，毛利率也將受產能利用率下降拖累，估將失守 3 成大關，達約 21-23%。

美系外資指出，砷化鎵晶圓代工廠營運面臨逆風，預期穩懋第三季產能利用率將從上季約 60%，再下滑至 45%，持續面臨客戶去化庫存的衝擊，且包含宏捷科 (8086-TW) 在內，預期砷化鎵晶圓代工廠在明年下半年以前，產能利用率都難恢復到過往約 65-75% 健康水準之上。

美系外資補充，原預期宏捷科下半年營運可望逐步回溫，但依目前市況判斷，預期第四季營收將再較第三季下滑，且宏捷科已計畫向客戶提供 2-3% 代工優惠。

美系外資重申對穩懋、宏捷科劣於大盤的評等，直言現在對砷化鎵晶圓代工廠抄底言之過早，並下修目標價，穩懋從原 170 元降至 140 元，為目前外資圈最低，宏捷科也從 65 元砍至 60 元。

另一方面，原本給予穩懋買進評等的日系外資，同樣轉趨保守，不僅將評等由買進降評為持有，目標價也一口氣從 285 元砍至 160 元。