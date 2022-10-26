日元貶值點燃投資熱 日本價值型股、ETF看俏

日本政府於 10 月 11 日起鬆綁邊境管制，加上近期日元持續走貶，本波一度跌破 1 美元兌 151 日元關卡，創 32 年來新低，再次為日本觀光成長及出口貿易注入動能，也重新引起投資人對日本市場的關注。台北富邦銀行表示，目前日企評價呈現低估，投資價值隱然浮現，投資人可多留意日本價值型股票及 ETF，並善用數位工具以掌握最佳入市機會。

北富銀分析，今年初以來美國聯準會強勢升息，多數國家央行也加入升息行列，全球資金成本迅速上升，六月後並開始縮表，市場流動性也逐漸收緊。在美元獨強之下，非美貨幣貶值不斷破新低，導致原物料商品價格波動震盪，美國、歐洲及新興市場股市均自高檔回落跌幅超過二成，但日本股市跌幅少於一成，相對抗跌。

北富銀表示，日經 225 股成分股多以工業、科技、汽車等出口相關類股為主產業，日本央行維持寬鬆貨幣政策及美元兌日元利差變大，有利於出口並對企業營收及獲利表現提供利多刺激。

在投資價值面上，北富銀指出，日本企業盈利上修幅度顯著，但估值並未獲得調整，相較於全球其他市場，日股更具吸引力，目前東證指數成分股中，股價淨值比 (P/B) 低於 1 倍的公司比例達 49%，明顯高於歐美股市。

北富銀表示，隨著觀光客湧入帶動日元需求，日本財務大臣鈴木俊一也表達不排除再度出手干預匯市的立場，均有助日元抗貶，若有意赴日旅遊或有投資布局需要的民眾，可採取分批換匯的方式，小量多筆分攤匯率風險。至於手上已持有日元的民眾，此時轉換幣別匯損較大，可考慮以原幣在日本市場進行投資，有利於盤活資產、創造額外收益。

北富銀為方便投資人進行日本投資，特別在網行銀推出日本 ETF / 股票即時交易服務，投資人可透過網路即時買賣日本東證股價指數 ETF、日經 225 指數 ETF、日經 225 高股利 ETF、東證 REITs ETF 及日經 225 指數成分股股票，單筆申購門檻為 20 萬日元，一次下單三日內有效，同筆資金賣出成交後還可馬上再買進其他標的，加上即時成交通知和即時到價通知，可靈活掌握海外股市動向。