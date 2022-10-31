日本不動產投資再掀浪潮 New World Investment赴台舉辦銷售會

當聯準會抑制通膨連連升息之下, 造就美元強勢後一連串亞洲貨幣的貶值, 日圓兌美元上周貶破 150 大關，創下 32 年新低，推升日本不動產詢問度節節高升，「買台北不如買東京？」話題持續發酵，日幣貶值強化海外人士投資日本房地產市場的誘因，日本 New World Investment 株式會社看準這波投資浪潮，特別由社長黑瀨健介本人親自來台, 將在台北舉辦為期兩天的展售會，滿手東京精選 A 級非公開物件準備介紹給台灣投資置產族群。

專家分析，國境解封、日幣走貶等訊息掀起不少台灣人動念到日本購屋，再加上全台，特別是台北市房價居高不下，相同金額到日本東京置產，甚至比在台北置產的坪數還要大，讓不少台灣人趨之若鶩，想到日本當包租公。

New World Investment 株式會社社長黑瀨健介因祖母在台灣長大, 與台灣結下深厚的連結

穩定收益強吸置產族關注

東京的不動產市場一直以來都深受置產族關注，關鍵在於日本不動產買賣透明且有完善的制度，加上公寓維護與管理已十分純熟與系統化，資產價值皆能維持在一定水準之上，再加上東京公寓房租與亞洲其他主要城市相比價格較高，對投資置產族群而言，能獲取穩定收益更有助資產配置，加上這一年來整體的市場行情巨幅震盪, 這也促成東京不動產吸睛的主因。

日本 New World Investment 株式會社社長黑瀨健介指出，日本不動產投資報酬率與其他國家相比高出許多，以目前台北市不動產購入成本高，收租投報率並不划算，但以東京為例，物業租金投報率可來到 4~6% 左右，也難怪不少過往曾購買東京房產的客戶，近期看準匯率走低，積極準備加碼。

New World Investment 株式會社員工

投資海外房產停看聽

他提醒，海外房產投資購入、後續管理及轉售，都需要專業團隊服務，而他本人投入東京不動產業界 17 年，更從 2015 年開始就奔走於台灣、上海、香港等地，不僅熟捻日本房地產，更了解台灣置產族的需求與喜好，對日本不動產有興趣的消費者，都很歡迎來銷售會上，會有團隊進行深度的解說。

他分析，幾年前在東京奧運舉辦前夕，那時曾有一波投資日本熱潮，台北幾乎每周都有相關說明會，市況很熱鬧，但此時的日幣與當時相比，已貶值了 20 多 %，等於購買東京房產打了八折的概念, 足見今年投入日本不動產，仍是一個很好的買點。

嚴選優質地段物件 最保值抗跌

至於物件選擇方面，黑瀨社長這次來台, 特別推薦未公開的 A 級商務大樓及套房產品，因東京的都市，且高就業機會及交通便利性, 對於這類產品剛性需求強烈，再加上全球通膨話題延燒，不動產相對抗通膨，特別是地段佳、產品優質的物件，最為保值抗跌，都相當值得投資置產族群關注。

New World Investment 株式會社主辦東京不動產銷售會，主力物件以商務大樓及單身套房產品為主，為不同投資部位的購買者準備, 總價帶在 2000 萬日幣至 3500 萬日幣之間，折合台幣約在 432 萬元起跳。

銷售會日期: 2022/11/04 11:00~18:30

11/5 9:00 ~18:30

地點: 台北市信義區逸仙路 42 巷 9 號 (國泰旭園)

詳請可洽詢專案人員: 許先生 0933-221-193 或 info@newworld-i.co.jp

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