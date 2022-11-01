商圈翻轉 「南京阿曼」落款台北華爾街

台北市最具代表性的金融產業聚落，以南京東路為中心，東至敦北大道、西往中山北路，尤其南京東路二段~ 三段沿線是金融業、證券業大本營，更因兩站捷運直達松山機場，成為商辦大樓及飯店林立的經貿觀光樞紐，「台北華爾街」最精華之核心，具有不可撼動之地位，然而這條左右台灣金融市場的南京大道在近年有了不少轉變，正隨著千億開發翻轉，換上全新樣貌，深諳北市地段價值的阿曼開發，繼「大安阿曼」之後，在南京東路三段 12 號推出「南京阿曼」，規劃 13~25 坪，親民總價吸引想入主北市蛋黃區的新富族群。

40 米的南京東路不少人在此躍身百億富豪，擁有一番天地，走過流金歲月，南京大道隨著重量級壽險業者、大咖企業爭先插旗，商辦、企業總部一一更新，累積千億開發動能。從最大地主新光人壽著手進行旗下起家厝都更重建後，並大手筆購入中華開發大樓，富邦人壽、豪宅建商皇翔建設相繼入主，加上三段周邊的台北學苑、蘇黎世大樓改建案，根據商仲業者統計，光是南京東路沿線周邊，大同 / 三圓建設 / 元大金.. 都更危老面積逼近 6 棟台北 101 大樓，這也迎來台灣史上最大商辦群都更潮。

專注深耕北市 30 餘年的阿曼開發，在地段挑選上首重門牌價值，旗下建案首選北市捷運交會點，且建築精工自豪宅案「大安阿曼」後更上一層，並針對已購客成立「阿曼之友」售後服務系統，將每一位客戶當成長期 VIP 服務。近期推出的「南京阿曼」為正南京東路上稀有精緻住宅，躋身豪宅聚落，與「元大花園廣場」、「鈞藏」、「至真」等經典名宅為鄰，且正處於雙捷交會的「松江南京站」、「南京復興站」核心，散步串聯松山新店線、文湖線、中和新蘆線，一站轉乘淡水信義線、板南線，5 分鐘內接軌建國高架、新生高架以及市民大道。

「南京阿曼」10 分鐘生活圈內更有四平商圈、松江商圈、慶城商圈及南西商圈等，集結庶民小吃、人氣美食、精品百貨等，坐擁林森康樂公園、伊通公園等綠覆帶，未來散步 500m 可及的還有超過 2 千坪的興國公園擴建計劃，不僅擁有時尚金融機能，又能兼具綠景恣意生活。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容萬寶週刊 1513 期】

更多精彩文章延伸閱讀：點我看更多

◎總編論壇：搶救半導體大兵

◎投資總舖師：12682 若失守，支撐在哪？

◎產業總司令：ABF 載板三雄吹起反攻號角

◎期蹟再現：新冷戰下的選股方向

◎投資叫小赫：台股從拉積盤→殺積盤