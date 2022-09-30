紐約跟進加州政策規範 至2035年將禁售燃油車

紐約州州長 Kathy Hochul 在週四 (30 日) 表示，紐約州計劃採用加州今年 8 月通過的規範，至 2035 年該州內銷售的全部新車，必須是電動或插電式混合動力車。

Hochul 在一份聲明中表示，已指示一家環境機構提草新的規則，最終確定將會採用加州的計劃規範，從 2026 年開始，每年增加汽車零排放規則，到 2035 年逐步淘汰純燃油新車銷售。

加州空氣資源委員會 (CARB) 在州長 Gavin Newsom 發布了行政命令後，也公布了相關的規定，到 2030 年，汽車製造商 68% 的新車都必須是電動車或混合動力車，到 2035 年，全面禁售燃油車，插電式混合動力車銷量不得超過 20%。

彭博新能源財經 (BNEF) 先前發布年度長期電動車 (EV) 展望報告指出，隨著電動車的普及，電動車銷量將在 2025 年升至 2060 萬輛。此外，汽油需求則預期在 2026 年觸頂。

隨著電動車吸引越來越多的消費者興趣，全球內燃機 (ICE) 汽車銷量在 2017 年就已經觸頂，目前正處於永久性下跌的走勢。在 2024 年，全球道路上的 ICE 汽車將開始萎縮，到 2025 年，燃油車的交付量將從高點下跌約 19%。

BNEF 也預估，汽油需求將在 2026 年達到頂峰，而公路運輸總體石油需求將在 2027 年觸頂。

報告也預期，到 2025 年，電動車將佔全球所有新車銷量的近四分之一，高於去年預估的 10%，預估到本世紀中期，中國和歐洲將佔據大部分全球電動車市場的佔比，而美國將僅佔全球電動車市場的 15%。