歐盟燃油車禁售令取得進展 汽車業者籲給更多時間

隨著歐洲距離全面禁售燃油車的目標越來越近，汽車業者呼籲不該操之過急，應給予業者更多時間轉向電動車，以免引爆大規模失業。

歐洲議會周三 (8 日) 通過一項提案，目標為 2035 年起全面禁止燃油車銷售，以配合歐盟的淨零碳排政策，此舉形同向汽車製造商施壓，加快朝電動車轉型的步伐。

鑑於歐盟有上百萬個工作仰賴汽車業，產業高層警告，推行速度過快可能對汽車零件供應商造成嚴重傷害，在全球經濟增長低迷的情況下，轉變速度過快將引爆失業潮。

德國汽車工業協會 (VDA) 主席 Hildegard Müller 表示，歐洲還沒有準備好全面轉向電動車，除了充電站不足、監管落差之外，生產電動車與電池所需原料也缺乏穩定的供應來源。

上述提案是由歐盟執委會提出，雖然通過後還需歷經漫長的談判階段，但仍大幅提高立法機會。荷蘭議會議員 Jan Huitema 將負責主導該提案的談判。

歐洲汽車製造商協會 (ACEA) 數據顯示，今年前四個月的歐盟新車銷量年減 14.4%，至 290 萬輛，但新電動車銷售增幅高於整個新車市場。另有數據顯示，今年第一季新充電式電動車 (包含電池電動車和插電式混合動力車) 約占歐盟新車銷量的 19%，柴油、汽油車銷售占比則下滑至 52.8%。

即使電動車發展勢頭強勁，產業領袖認為未來仍有不確定性，呼籲歐盟投入更多資金建造充電站，並確保原料來源。業界人士也建議，當局應設立評估期，以便在企業和基礎設施尚未就緒時，給予更多時間調整。