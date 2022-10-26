「美股財報週」重點摘要搶先看：Meta 、波音、福特汽車！

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 04 分)：

■道瓊指數：上漲 2 點，漲幅 0.01% 至 31879。

■那斯達克 100 指數：下跌 159.75，跌幅 -1.36% 至 11553.75。

■標普 500 指數：下跌 21.25，跌幅 0.55% 至 3849。

【今日總經數據】美國今晚 10 點發布 9 月新屋銷售，借貸成本翻倍抑制美國房市的需求，近期美國房價增長放緩速度再創歷史新高。

二、美股盤前關注重點：美股財報週

近期美國經濟數據一再地顯示經濟開始放緩的跡象，也讓市場猜測年底聯準會將會放緩升息力道，讓美股連三日收紅。然而昨日盤後公布的科技巨頭谷歌、微軟，還有先前公布的電動車龍頭廠特斯拉，季報不是顯示收益增長大幅放緩就是表示未來請況可能變更遭，導致盤後紛紛下跌。

今晚 Meta (META.US)、波音 (BA.US)、福特汽車 (F.US) 等大企將接力發布季報。以下為今晚將發布季報的前 15 大市值美股。

1. Meta Platforms (META.US)：從先前的 Snap 到昨日谷歌的母公司 Alphabet 發布的季報皆給社交媒體板塊敲響警鐘。今晚 Meta 發布季報，目前市場預期本次季度收入為 27.48B 美元，EPS 預估為 1.87 美元。

2. 波音 (Boeing, BA.US)：此次寄季報首要關注波音 737 MAX 的交付量，先前波音墜機事故導致停飛，雖已獲得許可，但年底前 MAX 7 和 MAX10 需再通過美國聯邦航空管理局的安全標準認證。波音首期執行長上個月表示將於截止日前獲得認證，否則將再影響其交付。目前 737 MAX 的月產量從一年前的 16 架上升到 31 架，第三季商用飛機的交付量為 112 架。截至 9 月底，其未完成的訂單積壓為 5,236 份。目前市場預期本次季度收入為 18.03B (YOY+18%)，EPS 預估為 0.07 美元 (YOY+111.7%)。

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3. 福特汽車 (Ford, F.US)：昨日通用汽車季報表現亮眼，Q3 收入達 41.89B 符合預期，EPS 達 2.25 美元，優於市場預期，帶動昨日同為汽車製造商的福特同樣上漲，今晚福特汽車將於盤後發布 Q3 季報。

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