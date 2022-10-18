英國CMA裁定臉書須出售Giphy部門 Meta承認挫敗

臉書母公司 Meta (META-US) 在英國競爭監管機構發布最終裁決命令臉書出售其動畫圖像製作部門 Giphy 後，周二 (18 日) 承認失敗。

競爭和市場管理局 (CMA) 周二表示，由於社交媒體和展示廣告市場競爭大幅減少的風險，Meta 必須「將 GIPHY 全部出售給合適的買家」。

Meta 發言人表示，「我們對 CMA 的決定感到失望，但接受今天的裁決作為此事的最終決定。」「我們將與 CMA 密切合作分拆 GIPHY。我們感謝 GIPHY 團隊在這個不確定的時期開展業務，並祝他們一切順利。我們將繼續評估機會、包括收購在內，繼續為英國和世界各地的更多人帶來創新和選擇。」

以 4 億美元收購 Giphy 並不是這家社交媒體巨頭最大的一筆交易。它在早期的交易中曾花費更多錢，包括以 10 億美元收購照片共享應用程式 Instagram 和以 190 億美元收購加密消息平台 WhatsApp。

但 CMA 對收購提出質疑，特別是 Giphy 放棄自己在數位廣告領域的雄心前景。監管機構表示，這有效地「消除了 Giphy 作為英國展示廣告市場潛在挑戰者的地位」。

CMA 正尋求成為全球監管機構對控制大型科技公司的鬥爭最大的力量。除了歐盟委員會，它還對 Meta、谷歌 (GOOGL-US) 和蘋果 (AAPL-US) 等公司進行了幾項高調的調查，並希望政府有權對違反競爭法的科技巨頭處以更高的罰款。