集保「證券期貨業ESG執行資訊控管系統」 提升資訊透明度與監理效能

為推動證券期貨業永續發展，共同打造綠色資本市場，集保結算所建置「證券期貨業 ESG 執行資訊控管系統」，協助證券期貨業 120 家業者揭露各項 ESG 具體措施並完成首次申報。另提供金管會視覺化監理資訊，提升 ESG 監理效能。

金管會為營造健全 ESG 生態、強化證券期貨業永續經營及善盡企業社會責任，於今 (2022) 年 3 月 8 日發布「證券期貨業永續發展轉型執行策略」，盼能協助證券期貨業找到風險、市場定位與商機，以提升國際競爭力，建構完善的 ESG 生態體系，達成證券期貨業永續發展轉型目標。

集保結算所副總經理張秀珍表示，「證券期貨業 ESG 執行資訊控管系統」，該系統提供申報提醒、稽催自動通知、更正、資料匯出等多項功能，讓金管會及證交所等控管單位，透過即時、多維度與視覺化分析，一站式掌握業界的 ESG 全貌。

此外，為提供業者更友善的申報介面，集保結算所正進行申報系統功能優化，預計於本年年底前可上線啟用，讓業者申報 ESG 資訊作業更便利。

展望後市，張秀珍表示，集保結算所將以創新、韌性、永續的經營策略，與周邊單位和金融機構深化 ESG 各項合作，積極打造 ESG 服務生態系，提升整體證券期貨業的國際競爭力，共同朝實現台灣淨零轉型目標邁進。

