族群性轉強 財報有望繳佳績的潛力股

台股持續破底，而在今日台股再度上演了像樣的反彈行情，且出貨高峰期陸續接近的伺服器類股，在 Digitimes 釋出對於伺服器產業正向的看法，指出預期明年全球出貨量年增 5.2%，近 5 年 CAGR 有 6.1%，概念股包含 5274 信驊、6669 緯穎、3533 嘉澤、2368 金像電、3653 健策等諸多個股，都走出強勁反彈。

從盤面結構來看，今天不少電子股反彈行情極強，可以看出短期籌碼多集中到跌深反彈的個股上，這種現象有好有壞，好的是對於整體行情會有不錯的短期助漲效應，畢竟跌深，負乖離擴大後，也容易有較大反彈行情；壞的是信心還是不足，除了成交量還沒顯著放大之外，會搶進這類標的的資金也多屬於短線性質，一有不對就會撤出，停損也不怕，導致指數反彈行情很可能不會延續太久，不久前就有類似的資金狀況發生。因此要先提醒，上次看到這種現象，行情延續時間不長，我們也不會因為短期止跌就冀望波段低點出現；另一方面，回升行情也是從反彈行情開始的，因此依舊可以把握每次較明顯的反彈機會。

今天我們要談的是 8210 勤誠，生產伺服器機殼及週邊產品的廠商。

機殼廠屬於伺服器產業鏈中的中游，勤誠提供 ODM、OEM 服務，會與電子製造服務公司公同開發設計代工，也有提供 OTS 標準品機殼。

先前談過多次的伺服器換機潮，終於快要接近了。從投資的角度來說，電子股常在產業高峰達到前股價就會先見到高點，因此在正常情況下，早在我們過去談伺服器時，應該就要把握量產高峰前半年~ 一年的機會，越接近 2023 上半年反而就要比較保守；以 AMD 的 Epyc Genoa、Intel 的 Eagle Stream 平台在今年底陸續放量出貨，上市後預期在明年上半年（具體時間很可能在 Q2，也是多數消費性電子較有機會庫存調整告一階段的時間）更為積極量產後，目前可說是還有一定的時間及機會空間。尤其國際股市走空，過往這種規律會被打亂，反而在跌深後就會有更多反彈機會。

勤誠 Q3 營收季增 8.91%，美、中市場是其主要出貨地區，因此財報也會有新台幣貶值的助攻效應；再來原物料成本的下滑也有利毛利率表現，另外產品組合部分較高毛利的 Off-The-Shelf 產品在新訂單加持下也能拉動單季獲利率，短期預期會有財報利多。

這季來看，新平台的部分拉貨，對於營收貢獻程度可能有限，季營收預期較難有大幅增加，成長還是看明年上半年為主，但這已經足夠提供不少題材；這次的換機潮，對於散熱程度要求增加，設計難度提高，勤誠耕耘伺服器機殼市場已久，與國際大廠持續深化合作關係，也能提供相對應優化性能的產品，機殼平均單價提高有利毛利表現。

上述提到的原物料成本，由於鋼鐵價格對於金屬加工業者的影響不小，在近幾個月鋼價回檔，且中國房地產狀況不佳，預期鋼價回穩速度不會太快，明年落底機會較高，去年受鋼價上揚而影響的毛利率，將漸漸看到正向反轉。

從這些方向搭配股價變化來看，近期股價在台股回檔影響又回測了今年的低檔區，這也是近 3 年左右的相對低檔區；呼應前述在空方行情中，幾次的反彈都有機會使短期資金關注相對低檔的個股，搭配財報潛在的利多，預期其後續上檔空間較下檔空間高出許多。

（撰文者：永誠資產管理處 分析師 江太壹）

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