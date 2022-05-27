路透：殼牌為脫手薩哈林2號股權 正與印度企業聯盟協商

《路透》周四 (26 日) 報導，有三名消息人士向該媒體透露，英國石油巨頭殼牌 (Shell) 為了脫手俄羅斯「薩哈林 2 號」(Sakhalin 2) 的石油及液化天然氣開發股權，正在與印度的能源相關企業聯盟進行談判當中。

殼牌持有薩哈林 2 號約 27.5% ，據傳該公司為了脫手相關股權，正在和印度石油天然氣公司 (ONGC)、以及印度最大的天然氣業者 GAIL 協商。

根據消息人士說法，目前還無法得知殼牌和印度的企業聯盟是否能夠達成共識；另外殼牌在脫手薩哈林 2 號開發權益的問題上，目前並沒有和中國的能源企業、或者是其他企業進行協商。

薩哈林 2 號出資者中，俄羅斯天然氣工業公司 (Gazprom) 出資約 50%，殼牌約 27.5%，日本三井物產和三菱商事各持有 12.5% 及 10%。

英國《每日電訊報》(Daily Telegraph)4 月曾報導指出，殼牌有意將手中持有的 27.5% 薩哈林 2 號開發股份，全部賣給中國海洋石油集團有限公司 (CNOOC)、中國石油天然氣集團 (CNPC) 或中國石油化工公司 (Sinopec) 的其中一家、兩家或三家企業，也在積極尋找中國企業之外的買家。