鉅亨美股雷達：Meta財報慘淡Q4財測疲弱 推特周五停牌

美股重要看點：

多家企業將公布財報，包含蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、英特爾 (INTC-US) 等。美國今日將公布上週初領失業金人數、第三季 GDP 初值等數據。美國 10 年期公債殖利率來到 4.055%。美股期貨週四 (27 日) 漲跌不一，道瓊期貨漲 0.71%，標普 500 期貨跌 0.05%，那斯達克 100 期貨跌 0.56%。

由於通膨飆升、利率上升和市場動盪破壞金融體系穩定，投資人越來越擔心全球經濟前景。3 個月期和 10 年期美債殖利率曲線週三 (26 日) 出現倒掛現象，這是聯準會最關注的殖利率曲線倒掛，最準衰退警鐘鈴聲大響。

美國銀行利率策略師 Mark Cabana 表示：「人們預計利率將達到限制性水平，超出經濟長期能夠維持的水平，從而放緩經濟。這是一個訊號，表明我們可能正走向衰退。」

美股方面，摩根士丹利 (大摩) 首席美國證券策略師 Michael Wilson 表示，如果標準普爾 500 指數保持在 200 日移動平均線上方，就有機會漲至 4,150 點，且空頭走勢將在明年第一季告終。

但 Wilson 警告，年底假期恐將面臨旺季不旺境況，因而使美股走跌。「即將來到的假期銷售狀況，恐將讓我們感到非常沮喪。」他並指出企業可能會大幅折扣，以去化多餘庫存。

不過，Wilson 指出，前景仍可能出現變化，如果標準普爾 500 指數跌破 3,650 點，他將再次轉為看跌。此外，若是 2023 年的企業盈利展望令人失望，企業下修財測目標，也可能促使美股回吐全數漲幅。

周四將公布 9 月耐久財數據和第 3 季 GDP 成長率。分析師普遍預計美國 GDP 在上半年意外下滑後將出現反彈。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 9 月耐久財訂單月率初值 (%)，預估 0.5，前值 - 0.2

美國 Q3 實質 GDP 季增年率初值 (%)，預估 2，前值 - 0.6

美國 Q3 消費者支出季增年率初值 (%)，前值 2

美國 Q3 核心 PCE 物價指數季增年率初值 (%)，前值 5.6

美國上週初領失業金人數 (萬人)，前值 21.4

美國上週續領失業金人數 (萬人) ，前值 138.5

重要個股動態：

臉書母公司 Meta (META-US) 周三 (26 日) 公布第三季獲利遠低於預期，且第四季財測疲弱，令今年迄今幾乎直線下降的股價，盤後再暴跌近 20%。

Meta 在 Reality Labs 部門投入巨額資金，該部門負責開發元宇宙以及相關的虛擬實境 (VR) 和擴增實境 (AR) 技術。該部門第三季營收較去年同期縮水近半至 2.85 億美元，虧損則自去年同期的 26.3 億美元擴大至 36.7 億美元。

META 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

福特汽車 (F-US) 周三 (26 日) 盤後公布第三季財報，受供應鏈問題和對自動駕駛汽車部門 Argo AI 的投資拖累，淨虧損 8.27 億美元。

儘管如此，福特第三季的表現仍略微高於華爾街預期，對全年獲利的預測則落在預估區間的底線。

福特將第三季業績黯淡歸因於零件短缺，這項因素影響到 4 萬至 5 萬輛車，並使第三季供應商成本意外多了 10 億美元。

F 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

《彭博》週四 (27 日) 引述消息人士報導，全球首富馬斯克透露，他不打算在接管公司時裁掉 75% 的推特員工。

不過，馬斯克仍可能執行裁員計畫，這引起員工的焦慮。先前有報導傳出，推特管理層已決定，計劃裁減約四分之一的員工，在明年年底之前將薪資規模削減 8 億美元。

隨法院對馬斯克下令以 440 億美元收購推特的期限 10 月 28 日將屆，紐約證券交易所網站顯示，推特股票將自周五 (28 日) 開始暫停交易。