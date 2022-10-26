美國9月貿易逆差擴大至922億美元 今年3月以來首見

由於進口成長而部分出口大幅下降，美國 9 月貿易逆差自今年 3 月以來首度擴大。不過這可能不會改變外界預期，即貿易引導美國第三季經濟成長反彈。

根據美國商務部周三（26 日）公布數據，美國 9 月貿易逆差成長 5.7% 至 922 億美元，商品出口下降 28 億美元或 1.5% 至 1,776 億美元，而商品進口成長 22 億美元至 2,698 億美元，為今年 3 月以來首次成長。

該份數據是美國政府周四（27 日）公布第三季國內生產毛額（GDP）初值之前所公布，路透訪調經濟學家預估，上季 GDP 折合年率可能成長 2.4%，第四季則下滑 0.6%。

消費品進口額成長 1.4% 至 690 億美元。儘管該數值較今年早些時候的創紀錄新高有所下滑，但仍遠高於新冠疫情前的平均水準。

工業用品出口額下降 3.1%，引領整體下滑。食品、飼料與飲料的出口暴跌 14%，但占比有所下降。與此同時，汽車出口躍升 5%，扭轉前一個月的大部分跌幅。

美國聯準會（Fed）迄今激進升息推動美元大幅升值，9 月更是連續第四個月走強，儘管美元升值能降低進口成本，但也削弱國際市場對美國商品的需求。

另一方面，美元強漲反映在企業上造成微軟 (MSFT-US) 上季營收創 5 年來最低增速，部分原因是匯損所致，另為特斯拉 (TSLA-US) 也將上季營收不及預期的原因歸咎美元。

然而，隨著 Fed 大舉升息，投資人對經濟衰退的擔憂正在加劇，不過也加大 Fed 不得不放慢升息步伐甚至可能降息的押注。美元指數周三跌至 3 周以來的低點，美元持續走軟可能對美國出口商有利。