日元先生預估：日幣兌美元明年貶至170、日銀明年稍晚升息

有「日元先生」之稱的日本財務省前高級官員榊原英資 (Eisuke Sakakibara) 預估日元兌美元匯價將延續貶勢，明年恐進一步貶至 170 日元，且日本央行 (日銀, BOJ) 將因通膨壓力，自明年稍晚開始升息。

榊原英資在 1990 年代後期擔任大藏省國際金融局長時，多次以口頭或實際干預匯市，藉此左右日元匯率，因而獲得「日元先生」的封號。

在談到日本政府上周疑似干預匯市的報導時，榊原英資表示，多數商界人士預料日元會進一步貶值，170 就在範圍內。

面對跌勢不止的日元匯價，日本官員 9 月正式採取干預行動，傳出動用資金規模高達 2.8 兆日元，創下記錄新高，但日元後續仍走軟，且在一個月內貶破 150 的日元關鍵心理關卡。

日元兌美元上周五貶至 152 日元的 32 年新低，隨後短線拉升至 146 日元左右，引發外界對於當局再度出手干預的猜測。榊原英資發表預測之際，日本官員始終保持緘默，沒有公開證實是否有對匯市進行二次干預。

央行鴿派立場何時轉向？

日本央行 (日銀, BOJ) 將在本周五 (28 日) 舉行利率會議，接受路透訪調的 28 位經濟學家，有 25 位預期日銀在 2023 年下半年以前，都將維持當前的超寬鬆立場。

此外，日本財務大臣鈴木俊一 (Shunichi Suzuki) 周二向路透表示，在政策目標上，放寬貨幣政策的行動與干預外匯並不衝突。

榊原英資預估，日銀明年稍晚會在持續的通膨壓力下開始升息，也就是現任央行總裁黑田東彥卸任之後。黑田東彥的任期將在明年 4 月結束。

榊原英資說：「央行領導層更動後，一旦日本經濟過熱，貨幣政策立場可能從寬鬆轉向緊縮。」他預期日銀將從明年稍晚開始收緊政策，且可能會升息一到兩次，取決於明年經濟狀況。

貨幣干預效果有限

榊原英資還說，即使日本當局繼續干預貨幣，也不會有太大影響，而且他們知道干預行動本身沒有那麼有效。

BK Asset Management 外匯策略董事總經理 Kathy Lien 表示，當局沒有否認直接干預貨幣的效果有限。「日本央行和財務省有干預失敗的經驗，我們知道，他們也知道，唯一一次奏效的干預行動，是和七大工業國 (G7) 的其他成員國聯手的那次。」

Lien 認為日本當局已經沒剩多少選擇，升息能更有效捍衛日元匯率，但決策者已排除這項可能。