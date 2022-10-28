〈能源盤後〉美GDP給力 原油連3日收高 Brent油價登近3周高點

原油期貨價格周四 (267 日) 連續第三個交易日收高，Brent 原油價格登上近 3 周高點，部分原因是美國第三季經濟成長給予支撐力。

能源商品價格

12 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.17 美元或 1.3%，收每桶 87.91 美元，為 WTI 最近月期貨自 10 月 13 日以來最高收盤價。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.27 美元或 1.3%，收每桶 96.96 美元，為 Brent 最近月期貨自 10 月 7 日以來最高收盤價。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.25 美元或 1.3%，收每桶 95.04 美元，此為交易最活絡的契約。

11 月交割的汽油期貨價格上漲 3.9%，收每加侖 3.0116 美元。

11 月交割的熱燃油期貨價格上漲 5.2%，收每加侖 4.3339 美元，為 6 月下旬以來最高收盤價。

11 月交割的天然氣期貨價格下跌 7.5%，收每百萬 Btu 5.186 美元，該期貨今日到期。

12 月交割的天然氣期貨價格下跌 4%，收每百萬 Btu 5.875 美元

市場驅動力

施耐德電氣全球研究與分析經理 Robbie Fraser 報告中表示：「原油價格再次走高，形成整體看漲的一周。」

他認為，基準原油價格一直受到宏觀經濟數據的支持，即美國第三季 GDP 年溫和成長 2.6% 的數據。

然而，OANDA 高級市場分析師 Edward Moya 指出，即使有美國 GDP 數據提振，原油的漲勢仍有上限，因為周四一連串經濟數據中得出的關鍵結論是「經濟放緩已到」。

美國 9 月耐久財訂單增長 0.4%，低於經濟學家預期。根據《華爾街日報》調查，經濟學家預期 9 月耐久財訂單增長 0.7%。

儘管能源資訊署 (EIA) 周三數據顯示，上周美國原油庫存大幅增加，但因漲幅小於產業貿易團體 API 公布的數據，油價上漲且周四仍延續前一交易日的漲幅。EIA 數據顯示，美國原油出口大增，但汽油供應量下降。

瑞穗證券能源期貨執行董事 Robert Yawger 表示：「出口量增加 99.1 萬桶，達每日 512.9 萬桶，創下歷史新高。出口量大增是 EIA 發布原油庫存數據後，激勵油價反彈的另一個原因 (另一個則是美元回落)。」

分析師周三提到原油上漲動力來自美元整體回落。美元周四續揚，ICE 美元指數上升 0.7%，但本周仍下降 1.4%。

EIA 周四報告，上周 (10/21 止) 美國天然氣供應量增加 520 億立方英呎。根據道瓊財經日曆估計，市場預期為增加 610 億立方英呎。