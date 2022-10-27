能源危機下 德國正拆除一個風電場 以擴展煤礦業務

為應對能源危機，一家德國能源公司正拆除一座風力發電場，來讓附近的煤礦擴大其業務。

據 Oilprice.com 報導，由能源巨頭萊茵集團 (RWE) 經營的德國煤礦廠 Garzweiler 附近的風電場，已經開始拆除至少一座風力渦輪機，來為露天褐煤煤礦的擴建讓路。

附近的 Keyenberg 風力發電場，由 8 個風力渦輪機組成，由可再生能源公司 WPD 和 Energiekontor 各自建造和營運。

WPD 發言人表示，為擴建 Garzweiler 的褐煤礦，已經開始拆險一台風力渦輪機，其後還有兩台會在第四季及明年第一季拆除。到 2023 年底前，預計剩餘的五台渦輪機都將被拆除。

為了傳統能源而犠牲可再生能源，似乎背離當前主要能源政策。RWE 發言人 Guido Steffen 發表聲明說：「我們意識到這很矛盾，但情況就是如此。」

德國總理蕭茲 (Olaf Scholz) 領導的聯合政府此前承諾，將大規模擴大可再生能源的生產。不過在能源危機和電力短缺的持續威脅下，德國政府已將能源安全問題視為最優先議題。

RWE 解釋稱，此次拆除是基於此前的協議，而不是德國能源政策的改變。根據 2001 年的一份允許風力發電場建設的原始協議，其中有一條是「重建渦輪機為擴建礦山讓路」。

但此一決定仍引起環保團體憤怒，北 Rhine-Westphalia 州經濟和能源事務部也多次主張，反對破壞風力渦輪機。

該部發言人在本周早前聲明，在目前的情況下，應盡可能使用可再生能源的所有潛力，現有的渦輪機應盡可能長時間地運行。