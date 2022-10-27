對股市更悲觀 近9成認為未來半年不宜投資股票

根據中央大學台灣經濟發展研究中心調查，10 月消費者信心指數 (CCI) 調查指數為 61.22 點，較 9 月與去年同期分別下降 1.37 點、13.04 點，其中有 87.2% 的受訪者認為未來半年內不是投資股票的好時機。

聯準會鷹派作風重擊股市多頭，台股也跟進美股大跌，進而影響投資人信心，調查發現，對於「未來半年投資股票時機」10 月調查結果為 21.3 點，比起 9 月下降 3.2 點，是本月調查結果下降幅度第二的指標。

而從長期趨勢圖看來，「未來半年投資股票時機」指標較其他指標變動幅度大，10 月已是連續第 53 個月傾向悲觀。

調查指出，9 月時約有 85% 的受訪者認為未來半年不是投資股票的好時機，10 月比重進一步提升至 87.2%。

調查也發現，受訪者「未來半年國內經濟景氣」指標，10 月調查結果為 78.45 點，較 9 月下降 0.45 點，為本月下降幅度第三大的指標。

檢視過去的資料，107 年 7 月起連續 18 個月維持上升趨勢，108 年 12 月調查結果達到 90 點以上，與上次調查結果突破 90 點相隔了 8 年，而到了 110 年下半年起該指標多呈現下降趨勢。

在物價水準部分，受訪者對「未來半年國內物價水準」指標，10 月調查結果為 27.2 點，較 9 月上升 0.3 點，是本月唯一上升的指標。調查發現，50.8% 的受訪者認為，未來半年國內物價將呈現大幅上漲，45.6% 認為呈現小幅上漲，與上月調查結果相近。