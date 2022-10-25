權王腿軟台股續破底 法人點名三指標下修難扭轉空頭

台股今 (25) 日在台積電 (2330-TW) 領跌下，指數持續破底再創近 2 年新低，投信認為，由於電子股占權重達 7 成，如果產業的訂單、庫存與產業能見度等三項指標都在下修的狀態，要扭轉股市空頭氛圍難度就會變高。

台積電法說透露，產能利用率恐提前在第 4 季鬆動，今天又釋出內部鼓勵員工多休假，拖累股價大跌逾 4% 收場，大盤也跟著慘綠，終場下跌 190 點收在 12666 點，下探近 2 年新低點，成交量僅 1889 億元。

PGIM 保德信金滿意基金經理人廖炳焜表示，全球資金處於收緊狀態，聯準會快速升息讓外資持續賣超台股，多方難以伸展，加上各產業需求面降溫，第 4 季季節性銷售旺季可能難有期待，進而影響股市評價面。

廖炳焜指出，目前市場聚焦周五將登場的蘋果財報，但因全球目前暫無令人驚豔的好消息，市場都在期待蘋果所釋出的財務預測與新機銷售狀況，除了左右全球相關供應鏈股價表現，也反映出這波全球終端需求放緩是否影響高階電子產品市場。

摩根資產管理環球市場策略師林雅慧表示，台股自今年以來跌幅已超過 3 成，在亞股中從先前的前段班掉到後段班，關鍵原因在於台灣是小型開放經濟體，受外部景氣影響較大。

林雅慧指出，從基本面看，台灣明年動能會往下，目前還沒看到外銷訂單好轉或歐美需求回升，所以成長動能有待觀察；而從資金面來看，外資今年以來已經賣台股約新台幣 1.3 兆元，何時回補台股要看產業的能見度與庫存狀況。

但林雅慧也說，台股本益比已到 10 倍以下，很多股票殖利率甚至可達 7、8%，對長線投資人有誘因，至於轉折訊號則要看國際氛圍、利率高原期，是否已反應在評價上。

另外，產業接單動能與出口、景氣訊號有無好轉跡象，也是觀察重點，由於聖誕旺季現在已經開始出貨，推算下波出貨高峰約落在農曆年前後，建議可留意今年底到明年初產業走勢。