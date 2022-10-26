臻鼎旗下鵬鼎前三季獲利大成長 貢獻每股純益11.05元

蘋果供應鏈 PCB 廠臻鼎 - KY(4958-TW) 今 (26) 日公布子公司鵬鼎前三季獲利，稅後純益人民幣 32.6 億元 (折合新台幣 145.72 億元) ，年增 94.69%，依臻鼎 - KY 持有鵬鼎 71.8% 股權計算，將認列獲利 104.63. 億元，依目前臻鼎股本來看，貢獻每股純益達 11.05 元。

大陸鵬鼎前三季營收人民幣 247.91 億元，年增 17.58%；臻鼎 - KY 加速擴充與新增 BT 及 ABF 等 IC 載板產能，預計 IC 載板今年營收將成長 50%；臻鼎 - KY 去年資本支出約 311 億元，今年總資本支出規劃將超越 2021 年，其中 IC 載板資本支出將達 150 億元。

目前臻鼎在包括台灣、秦皇島、深圳、江蘇淮安等地區，進行多元化產品類別生產擴充案，產品面來說，軟板、HDI、類載板、傳統板、IC 載板、軟板，類載板、mini LED 薄板都有，除了新廠採用智慧化生產，老廠也在依序進行改造中。

另外，臻鼎先前併購的台灣先豐通訊，臻鼎透過改造，把舊廠拆掉再蓋一個先進工廠，主要就是要鎖定目前市場最夯的高層數伺服器板客戶，由於目前臻鼎伺服器板營收占比不到 1%，市場需求殷切，臻鼎在台、中國大陸的生產線都是鎖定這方面需求；另外，臻鼎在台灣的投資還有路竹的軟板及先進模組廠。