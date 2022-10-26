〈友達法說〉估Q4面板量增價跌 台中新廠擴建計畫無限期延期

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (26) 日召開法說會，預估第四季面板出貨量將季增 5% 內，平均價格則將再下滑 5%，董事長彭双浪坦言，友達純面板營收比重仍高，無法完全避開景氣循環衝擊，將持續強化布局非面板事業，讓雙軸轉型形成一定規模，而原規劃新設的台中后里 8.6 代廠將延遲動工，目前沒有時間表。

彭双浪表示，第三季產業逆風仍存在，尤其品牌與通路端庫存在第二季達到頂點，第三季都在消化庫存，因此進行大幅度砍單，有些客戶甚至出現 1-2 個月不進貨，再者，高通膨產生消費排擠，也導致目前終端消費需求還維持在低檔。

彭双浪進一步指出，戰爭、疫情、通膨都是經濟發展的殺手，歷史上從未像這次一樣一起出現，各國窮於應付但成效不彰，消費市場幾乎是「斷崖式」衰退，且回顧從需求面而來的經濟循環通常都需要較長調整時間，短時間營運仍要保守經營，第四季也將延續上半年做法，嚴格控制庫存、現金流。

針對市場巨大變化，彭双浪說，友達淨負債比仍在建康水位，且庫存嚴格管控下，第三季庫存再較前一季減少，在同業間相對較低，他也指出，若短時間內需求無法回到高速成長，現階段並不需要新增產能，因此將無限期推遲台中后里新廠建置計畫，力求讓未來兩年現金流更健康。

友達第三季產能利用率僅約 50%，彭双浪直言，這次面板景氣循環是過去 20 多年從未看過的現象，對第四季產能利用率展望，維持依市場情況動態調整的看法，全年資本支出也將因嚴格管控措施下，估將低於原先預期的 360 億元。

彭双浪說，短期營運仍持續壟罩逆風，顯示公司雙軸轉型尚未達到一定規模、營運韌性也還有強化空間，未來將繼續努力，力拚能真正脫離面板產業的景氣循環，而近期隨著各國邊境陸續解封，也開始與客戶進行新產品、新計劃對接，並認為友達在財務、營運管理健全下，有信心在景氣循環下行時安然度過。