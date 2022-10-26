〈友達法說〉加速雙軸轉型布局 看好車用、能源事業發展

面板大廠友達 (2409-TW) 第三季大虧百億元，寫下近十年單季最慘，董事長彭双浪坦言，友達仍無法完全避開景氣循環衝擊，且雙軸轉型策略也還未達一定規模，將加緊努力，不過第三季來自車用、太陽能等能源事業貢獻穩定成長，預期未來 1-2 年將有更明顯的成績浮現。

彭双浪表示，第三季車用面板及解決方案占整體營收已達到 17%，來自太陽能等能源事業營收比重也攀上近 1 成，雖然相關營收規模仍無法填補消費性產品衰退份額，但車用、太陽能都是友達明確的發展方向。

友達對第四季營運展望仍保守，彭双浪說，每家客戶庫存、拉貨狀況不同，友達會把握並按照訂單備貨出貨的原則執行，總經理柯富仁則補充，需求端仍因總經大環境不佳疲弱，但部分品牌拉貨有逐漸恢復到健康水準，此外車用、醫療、工控等高階利基產品需求相對穩定。

彭双浪說，車用面板隨缺料舒緩下，需求轉強，友達更搭上電動車、自駕車成長趨勢，獲得歐、美、日、韓、中國等車廠客戶認同，預期將成為未來 1-3 年成長的大動能，目前友達聚焦在車前市場，包含儀表板、中控台、抬頭顯示器、後視鏡顯示器等。

友達能源事業近年快速成長，彭双浪說，能源事業前三季較去年同期成長近 7 成，第三季營收比重也攀上 1 成，隨著近年工程與技術發展下，第四季可望隨工程營收認列下，營運再跳增。

展望未來，彭双浪指出，友達自 2008 年開始耕耘能源事業後，已梳理出發展脈絡，將鎖定創能、儲能、解決方案系統等三方向進行布局，也看好在潔淨能源、2050 淨零轉型政策帶動下，將成為友達另一項快速成長引擎，而不只友達本身，旗下友達宇沛也推展出碳管理、水資源整合的解決方案服務。