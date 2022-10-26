SDIA攜手新竹台大醫院秀智慧醫療應用 拚輸出國際

智慧顯示產業跨域合作聯盟 (SDIA) 今 (26) 日在新竹台大分院生醫醫院竹北院區舉行智慧醫療顯示應用成果發表會，SDIA 智慧醫療小組召集人暨元太 (8069-TW) 業務協理陳俊賢表示，智慧醫療在四大領域應用中進展最快，目前也已導入全台逾 10 家醫療院所，未來將放眼國際市場。

智慧顯示產業跨域合作聯盟 (SDIA) 是 2020 年在經濟部工業局支持下成立，由國內顯示器大廠共同組成，並配合行政院自 2020 年起 5 年投入 177 億元執行「台灣顯示科技與應用行動計畫」，除聚焦先進智慧顯示科技，應用則瞄準智慧零售、智慧移動、智慧醫療、智慧育樂等場域。

陳俊賢表示，透過聯盟平台運作，將可使廠商與醫療機構需求對接，尤其台廠友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 在醫療顯示器市場占有一席之地，但過去多配合品牌廠規格設計，若能進一步了解醫生需求，可望創造更多商機，如同群創就與成大開發裸眼 3D 顯示器。

智慧醫療應用在四大場域中進展較快，陳俊賢說，其實在 SDIA 成立之前，廠商就與醫院展開合作，加上擴大參與醫療科技展，因此進度發展上較快，目前除導入新竹台大醫院外，包含中榮、北榮、三總、成大等都有引進，也有不少私人醫院採用。

以元太電子紙應用為例，陳俊賢說，電子紙床頭卡雖然目前滲透率還不到 50%，但觀察近年已成為各大醫院、新建醫院的標配，元太也會攜手佳世達 (2352-TW)、綠湖等系統整合商 (SI) 加速布局，他更透露，目前床頭卡多以黑白兩色、三色電子紙為主，但新竹台大三個分院預計會在明年導入逾 600 床的彩色電子紙床頭卡。

新竹台大分院生醫醫院竹北院區這次導入包含 GIS-KY 業成集團 (6456-TW) 3D 人臉辨識門禁系統、3D 床邊照護系統，綠湖數位醫療彩色電子紙衛教看板、電子紙床頭卡，佳世達電子紙房門卡以及冠捷科技 (TPV) 的電子紙戶外看板與智慧電子紙桌牌等智慧醫療應用。