大客戶AT&T下修資本支出 光纖設備巨頭康寧估Q4營收衰退

光纖設備供應商康寧 (GLW-US)、Calix (CALX-US) 與 Adtran (ADTN-US) 本周公布第三季財報與展望，康寧在電話會議中表示，中長期光纖成長趨勢明確，但短期需求放緩、第四季營收將衰退，市場認為，與大客戶 AT&T 資本支出下修逾 3 成具有高度關聯。

光纖巨頭康寧執行長 Wendell Weeks 表示，光纖網路正經歷多年成長趨勢，公司將持續受惠帶動營運向上，不過，由於客戶訂單安排，第四季營收估將較前季衰退。

Raymond James 分析師表示，AT&T 是康寧光纖主要客戶之一，儘管 AT&T 積極建置光纖寬頻，但第四季資本支出將今年前三季大幅下降，拖累康寧第四季營運。

Evercore 分析師指出，AT&T 預計第四季資本支出將降至 44 億美元，低於前三季平均的 65 億美元水準，下修逾 3 成，意味著電信商短期資本支出正在放緩。

不過，由於客戶長期光纖建設目標不變，Weeks 表示，證據顯示，目前光纖需求仍非常強勁，公司正確保能支應大型客戶的需求，且電信業是高資本密集的行業，因此，大客戶會調整建置項目的時間，進而使短期營運出現波動。

另外，Calix 第三季營收 2.36 億美元，季增 17%、年增 37%，Adtran 營收 3.4 億美元，兩家廠商第三季皆優於財測。