日元貶勢短線難扭轉 瑞銀估明年低點下探155

日元狂貶態勢短線恐難扭轉，瑞銀認為，強勢美元與日本央行鴿派立場，預估日元明 (2023) 年將下探至 155，預期要到明年下半年政策正常化後，才有機會逐步轉升。

瑞銀今天發布報告指出，強勢美元壓抑日元走勢，日元在上周一度下壓至 151.9 下探至 32 年來新低點，隨後在市場傳出日本央行出手干預消息後，推升日元應聲反彈，今 (24) 日上午彈升至 145.5。

瑞銀進一步指出，在美國聯準會尚未轉向鴿派，或是日本央行態度由鴿轉鷹，否則預期日元短期恐怕難以扭轉弱勢局面，對於日元明年 3、6、9 與 12 月的目標最新調整為 155、150、140 及 135。

但瑞銀認為，日本央行明年下半年為政策正常化提供空間後，有望帶動日元有廣泛走強；此外，美元在本季度保持強勢，預估要到明年第 1 季才會見頂，在美國利率上升與經濟成長放緩情況下，亞洲貨幣在今年底至明年初預期將進一步走貶。

展望明年，瑞銀預估，亞洲貨幣可望在第 2 季回升反彈，但前提是美國經濟增長和通膨溫和，讓聯準會有理由在今年底或明年初暫停升息，並最終在明年底前降息。

此外，全球增長前景改善是亞洲出口導向型貨幣必要的動力，歐元區經濟在冬季後料將恢復增長；中國經濟復甦有助於人民幣穩定，並為亞洲經濟提供重要 的支撐，只要明年下半年週期性增長復甦，預估亞洲貨幣平均約有 5 到 6% 的升幅。