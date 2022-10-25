日本上周五干預規模估達5.5兆日元空前紀錄 150儼然成為新防線 

官方數據顯示，日本當局疑似進場上周五 (21 日) 據傳砸下破紀錄的 5.5 兆日元 (370 億美元)，以嚇阻外國投機客，加上本周一似乎再度出手，150 似乎是當局捍衛匯價的新關卡。然而分析師指出，比起投機客，日元進一步貶值更大的問題出在日本國內的進口商身上。

根據日本銀行 (BOJ，央行) 周一 (24 日) 公布的支票帳戶餘額預估數據，日本政府上周五可能砸下 5.5 兆日元干預匯市，即買進日元並賣出美元，已超過 9 月 22 日的干預規模，創史上最高紀錄。

日元兌美元上周五紐約盤最低貶至 151.94，創 32 年來新低，之後直線拉升，一度攀升至 144 左右。

繼周五的疑似干預後，日本政府本周一似乎再度進場，日元從 149.7 回升到約 145 附近。由此看來，150 似乎是政府捍衛匯價的新防線。

150 日元兌 1 美元，似乎已經成為日本當局出手阻貶的關鍵價位。

花旗集團 Global Markets Japan 分析師 Osamu Takashima 說：「日本當局正繃緊神經打壓投機客，150 日元似乎成為新的防線。」

日本財務省將在 10 月 31 日公布 9 月 29 日到 10 月 27 日之間的干預總金額，今年最後三個月的單日數字則要等到明年 2 月初才會公布。

日本財務大臣鈴木俊一周一表示，日本當局不能容忍日元過度波動，正與投機正面對抗。

但即使日本當局積極捍衛，日元漲勢依然猶然猶如曇花一現，周二東京早盤，日元兌美元報 148.75，變動不大。

貿易逆差持續擴大

有分析師指出，即使投機客撤離，貿易流動仍將持續打壓日元，在流動性降低、避險成本高昂的情況下更是如此。

日本對天然氣、石油和食品在內的各種外國商品，有著龐大的需求，這代表日本對美元持續有需求，而且這種需求不會受到殖利率差、技術線型和貨幣政策預期所影響。

摩根大通日本市場研究主管 Tohru Sasaki 說，美元的需求量巨大，避險合約被取消，進口商不得不大量買進。

日本當局上周五和本周一疑似都出手干預，但日元升值如曇花一現 (圖: AFP)

蒙特婁銀行全球貨幣策略主管 Greg Anderson 表示，鑑於干預風險，投機者可能不會繼續壓低日元，但是日圓貶值壓力仍沉重，罪魁禍首是龐大的貿易逆差，以及大型機構法人正在減少避險活動。

Anderson 說：「看起來不再有一大群投機客試圖與日銀抗衡。情況恰恰相反，離岸市場害怕接觸美元 - 日元，因為已不具有流動性、波動過大、風險過高。」

潛在的匯市干預、加上日銀本周召開貨幣政策會議，讓外匯交易員預期本周將進入震盪的一周。經濟學家預測日銀將在本周五宣布寬鬆政策不變。

摩根大通的 Sasaki 說 ：「上兆日元的干預不會構成阻礙。日本貿易逆差將持續，日元疲軟的趨勢也會延續下去。」