〈財報〉玻璃面板供應商康寧預警智慧手機銷售下滑

康寧 (Corning)(GLW-US) 周二 (25 日) 早盤股價下跌超過 4%，因該公司財報顯示本季前景弱於預期，源自智慧手機玻璃面板銷售緩慢。

康寧生產各種不同的組件，並為三星和蘋果 (AAPL-US) 等許多頂級電子公司供貨，由於對消費電子產品銷售放緩的擔憂，這些公司本周陸續公布財報。但人們樂觀地認為，電子產品銷售放緩不會像廉價設備那樣損害高端市場。

康寧表示，預計第 4 季核心銷售額或調整後銷售額為 35.5 億美元，低於 FactSet 分析師平均預期的 37.5 億美元。

該公司表示，將等待正面跡象出現，才能告訴投資人該業務未來的復甦。

康寧 CEO 威克斯 (Wendell Weeks) 在財報電話會議上表示，在截至 9 月當季，康寧智慧手機銷量同比下降 14%，平板電腦和筆記型電腦需求下降 17%。他補充說，年度汽車產量也落後於之前預期的速度。

他說，「所以現在的問題是，玻璃市場何時才能復甦？」「我的答案是，在我們引導玻璃需求強勁復甦之前，希望能看到更多的正面證據。」

康寧最大的業務是為光纖系統製造電纜和零件，本季成長 16% 至 13.1 億美元。

但該公司顯示技術部門的銷售額在本季下降了 28% 至 6.86 億美元，該部門為智慧手機和其他電腦顯示器製造玻璃。

威克斯說，今年消費電子產品的放緩似乎並沒有好轉，「我們現在預計智慧手機今年將下降約 12%，筆記型電腦和平板電腦的需求將下降 15%。」「預計下半年智慧手機、筆記型電腦和平板電腦的同比降幅將大於上半年。」

康寧第 3 季銷售額為 34.9 億美元，低於 FactSet 共識的 36.6 億美元；調整後每股獲利為 51 美分，符合預期。