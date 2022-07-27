康寧Q2每股賺0.57美元 本季看淡顯示科技事業估季減14-16%

玻璃大廠康寧 (GLW-US) 今 (27) 日公布全球事業第二季業績，合併營收達 37.62 億美元，與上季相當，年增 7%，主因是光學通訊事業群等營運貢獻，稅後純益達 4.89 億美元，季增 5%、年增 7%，每股純益為 0.57 美元，但若細分顯示科技事業群，第二季營收季減約 8%，估第三季將再下滑 14-16%。

康寧表示，顯示科技事業群銷售量隨著市場變動下滑，加上面板廠產能利用率降低，因此第二季營收下降 8%，不過玻璃價格仍較上一季小幅上升，展望第三季，預期顯示科技事業群銷售量將再下降，幅度達 14-16%，持續反映市場、面板廠產能利用率下滑。

康寧董事長暨執行長魏文德 (Wendell P. Weeks) 表示，雖然第二季面板廠產能利用率、汽車生產、智慧型手機營收額，受需求影響下滑，但在光學、太陽能等領域挹注，營運仍維持成長，展望第三季，預期三大市場挑戰仍將延續，正積極應對市場變化，展開各項計畫。

康寧指出，第二季自由現金流達 4.4 億美元、累計上半年達 6.11 億美元，維持強勁的現金成長，依目前情況預期，第三季營收將達 36.5-38.5 億美元，每股純益則落在 0.51-0.55 美元，且在各事業群貢獻下，全年營收也可望維持正成長，估將略高於 150 億美元，年增 6-8%。