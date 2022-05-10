人工智慧借貸平台Upstart調降全年營收 盤前股價大跌55%

人工智慧借貸平台 Upstart (UPST-US) 以利率上升和經濟不確定性為由，調降全年營收前景， 股價周二 (10 日) 盤前暴跌約 55%。

該公司周一 (9 日) 盤後公布優於預期的第 1 季業績，但將其 2022 年營收財測從先前估計的 14 億美元調降至 12.5 億美元。

Upstart 預計第 2 季營收為 2.95 億美元至 3.05 億美元，而 Refinitiv 調查分析師平均預測為 3.35 億美元。

財務長達塔 (Sanjay Datta) 在財報電話會議上表示，「考量到普遍的宏觀不確定性和今年稍後可能出現衰退，我們認為謹慎的做法是在前瞻性預期中反映更高程度的保守主義。」

該公司使用人工智慧來衡量信用評分，宣稱利率攀升正在損害貸款量。

隨著聯準會 (Fed) 繼續升息並削減資產負債表以遏制持續的通貨膨脹，Upstart 管理層表示未來將面臨進一步的經濟挑戰。

此外，該公司指出，借款人違約率正在正常化。在疫情期間，由於政府的援助和紓困計畫，沖銷和拖欠率達到數十年來的最低點。

在發布財報後，Piper Sandler、花旗集團和 Stephens 等華爾街分析師紛紛給予降評。

Piper Sandler 分析師 Arvind Ramnani 周二 (10 日) 將該股評級從加碼調降至中性，並將目標價從 230 美元大減至 44 美元，代表較 Upstart 周一收盤價下跌 75%。