與黃金相關性近期大增 美銀：比特幣再被視為投資避風港

美國銀行在本周的報告中表示，比特幣 (BTC) 可能被投資者再次視為投資避風港。

美銀數位策略師 Alkesh Shah、Andrew Moss 在報告中指出，根據 40 天的相關性顯示，比特幣與黃金走勢的相關性為 0.5，相較之下，8 月中旬此一數據為 0 左右。

此外，比特幣與標普 500 指數的相關性為 0.69，與那斯達克 100 指數的相關性為 0.72，均低於此前幾個月的平均值。

比特幣與主要資產相關性變動 (圖表取自 Zero Hedge)

美國銀行報告認為，基於比特幣與標普及那斯達克的正相關正在下降，而與黃金的相關性迅速上升，表明隨著宏觀不確定性的持續存在，投資者可能將比特幣視為相對安全的避風港，市場底部仍有待觀察。

報告指出，比特幣和黃金之間的相關性，通常被視為通膨對沖 / 價值儲存，從 21 年 6 月到 22 年 2 月保持接近於零，並在 3 月 2 日轉為負值，但從 4 月開始，負相關性減少，相關性在 9 月 5 日變為正並繼續增加。

在過去幾年，隨著央行實施大規模的刺激措施提振經濟，曾經被視為資產避風港的比特幣與風險資產的走勢幾乎同步，但這與加密貨幣信徒的主張相矛盾。在疫情之前，市場更相信有固定供應量的加密貨幣，可以做為「數位黃金」，成為替代性質的避險資產。

比特幣近期價格多在 19000-20000 美元間狹幅波動，截至台北時間周二下午 14:56，暫報 19325 美元，24 小時上漲 0.17%，以太幣 (ETH) 報 1347 美元，漲 0.61%。