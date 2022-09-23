Michael Saylor：比特幣已觸底 4年內有望重返69000美元

商業智慧軟體 MicroStrategy (MSTR-US) 共同創辧人兼董事長 Michael Saylor 預測，比特幣 (BTC) 的價格將在「未來 4 年的某個時候」，重回 2021 年 11 月約 69000 美元的歷史高點。

多年來，這位 57 歲的企業家一直是比特幣強力支持者，而公司也持續買進比特幣。本周早些時候，MicroStrategy 又增持了 301 個比特幣，累計已持有 13 萬個比特幣。

近日受訪時，Saylor 除了認為比特幣會在 4 年內重回高點，更進一步指出，如果比特幣總市值與黃金相當，未來十年價格可能達到 50 萬美元。

儘管黃金與比特幣市值存在顯著差異，黃金約為 11 兆美元，而比特幣僅達 3650 億美元，但 Saylor 經常偏愛加密貨幣。

Saylor 強調，比特幣的下一步，是取代黃金作為價值資產的非主權儲存方式。

除此之外，Saylor 表示，MicroStrategy 也在對閃電網路 (Lightning network) 進行開發，這是一種分層在比特幣網路上的支付協議。

他指出，公司正在建立可以部署到企業的閃電錢包，例如只需要一個下午就能把比特幣分發給 1000 名員工，他們正透過公司的企業軟體做到這一點。

對當前的比特幣寒冬，Saylor 並不擔心。他表示，他現在關注比特幣 4 年來的簡單移動均線，以尋找潛在的底部—目前在 2 萬美元附近，並且已經多次觸及，非常穩定。

Saylor 表示，他個人持有約 17732 個比特幣，兩年前他以約 9500 美元的價格買入。