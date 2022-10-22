比特幣挖礦業坐困愁城 分析師：這兩檔可望突破重圍

比特幣低價、能源成本高昂以及日益激烈的競爭正嚴重破壞加密礦業，華爾街正關注這一點。

D.A. Davidson 分析師 Christopher Brendler 周五 (21 日) 在報告中下調了對該產業看法，其報告詳述該投行越來越擔憂加密礦業。該報告以《終結中 (pulling the plug)》為標題。

Brendler 說：「儘管比特幣停滯不前，電價高昂且金融壓力沉重，業界競爭仍急遽上升，進一步壓縮獲利空間和流動性。」

「雖然我們對比特幣仍持有信念，且認為該礦業具有更多上行空間，但現在是更謹慎選擇的時刻了，因為熊市持續帶來的痛苦已讓最佳布局除外的所有人都感到壓力。」

問題的關鍵在於，比特幣交易價低但生產成本卻高。比特幣周五交易價格約 1.9 萬美元，與 2021 年 11 月的紀錄高點相比，連 1/3 價值都不到。加密礦工以比特幣為報酬，因此價格下降就會降低該業務的吸引力。

成本也是一大問題。比特幣依靠所謂的工作量證明機制 (PoW) 來保護網絡並驗證區塊鏈上的交易。礦工必須使用大量能源運作電腦以解決複雜的難題，進而獲得比特幣獎勵。

另一方面，礦工之間的競爭也加劇了，令比特幣的哈希率 (hashrate) 上升，意味著礦工必須耗費更多能源才能提取貨幣。哈希率即算力，指用於在 PoW 區塊鏈上挖掘和處理交易的總計算能力。

加密貨幣情報公司 Glassnode 分析師本周報告指出比特幣哈希率再創歷史新高，而更高效的挖礦硬體上線是增長背後的一個因素，此外財務實力雄厚的礦工能夠在虧損或接近虧損的情況下運作，令其擴大在業界的市占，這也是原因之一。換句話說，隨著強大的公司在採礦活動中的市占更大，競爭就會進一步加劇。

Brendler 表示：「經歷幾次負面發展後，我們更加擔心比特幣礦業。」他將 Core Scientific (CORZ-US) 和 Argo Blockchain (ARBK-US) 的股票評級調降至「中立」。

但 Brendler 仍維持 Riot Blockchain (RIOT-US) 和 Marathon Digital (MARA-US) 股票的買進評級，理由是這兩家都有低成本的電力、有資金的成長計畫，以及豐沛的流動現金可以在即將到來的震盪中妥善運用。