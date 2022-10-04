比特幣隨全球股市走強 站回2萬美元上方

隨著全球股市走高、美元下挫，加密貨幣也普遍上漲，比特幣重回 2 萬美元上方。

據 Coindesk 報價，至台北時間周二 (4 日) 晚間 16:23，比特幣 (BTC) 報 20044 美元，24 小時上漲 4.38%，以太幣 (ETH) 報 1352 美元，24 小時漲 4.79%。

美股周一強升後，亞股周二也走高，日本日經 225 指數漲 2.96%，創 3 月 23 日以來的最大單日漲幅。南韓股市上漲 2.5%，MSCI 明晟亞太地區 (除日本) 上漲 1.95%。

澳洲央行周二宣布升息 25 基點，幅度小於預期，也幫助澳洲股市收漲 3.75%。

數位資產研究和交易公司 Reflexivity Research 共同創辦人 William Clemente 認為，現在不宜過早就轉向多頭，不必急著確認趨勢變化，監控 BTC 衍生品市場很重要。就目前而言，多頭正隨著價格上漲而湧入。

在此之前，在 9 月最後一天，投資人把 34723 個比特幣移出中心化交易所，相當於 6.68 億美元資金撤出。鏈上數據彙整業者 Santiment 指出，這寫下 2022 年比特幣第四大單日流出額的紀錄，同時寫下新的 3 個月紀錄。

對於比特幣來說，這通常是看漲指標，會導致供應吃緊。Santiment 在貼文中也指出，當上一回出現如此大量加密貨幣移出交易所時，比特幣的價格在接下來的一個月大漲逾 22%。