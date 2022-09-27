比特幣站回2萬美元上方 加密貨幣總市值重回1兆美元

得益於本周的全球市場動盪暫歇，比特幣 (BTC) 周二 (27 日) 升至 20000 美元上方，並帶動加密貨幣整體市值回升至 1 兆美元以上。

據 Coindesk 報價，截至台北時間 13:10，比特幣報 20050 美元，24 小時上漲 6.69%，創一周以來最高價位，以太幣 (ETH) 也漲近 6.7%，報 1380 美元。Solana(SOL) 和 Polkadot(DOT) 等山寨幣漲幅更在 7% 以上。

周一急漲的 Terra 舊鏈 Terra Classic(LUNC)，價格則守在 0.0003 的昨日高點附近。

加密貨幣上漲正值全球市場多日動盪之後，過去兩周，面對貨幣政策快速收緊以應對通膨，以及對經濟衰退的擔憂，股票、債券和大宗商品均遭遇猛烈拋售。

在過去的 1 個月裡，加密貨幣的表現相對好過傳統金融資產，MVIS CryptoCompare Digital Assets 100 指數同期跌幅約為 1%，全球債券跌幅為 6%，全球股市跌幅超過 10%，大宗商品跌 11%。

專注於技術分析的研究公司 Fairlead Strategies LLC 的創建人 Katie Stockton 周一發表報告，認為短期指標支持本周反彈，但是需要短期中性立場，才會更令人安心，不然反彈可能很快失敗。

技術圖表顯示，自從以太坊區塊鏈合併以來，加密貨幣的指標之一以太幣維持下跌趨勢，儘管周二回到 1380 美元，較合併前 9 月 11 日的 1790 美元高點，仍下跌約 23%。若以 0.618 費波那契回撤位計算，1270 美元是當前以太幣的直接支撐位。

CoinShares 研究主管 James Butterfill 指出，投資者目前對數位資產的興趣維持「不溫不火」。但他補充說，由以太坊區塊鏈升級引發的興奮情緒，仍幫助提升了市場信心。