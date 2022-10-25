本週股市觀察重點

本週股市觀察重點 (圖:shutterstock)
本週股市觀察重點 (圖:shutterstock)

美股超級財報週

在上週美國銀行股財報打頭陣後，美科技股超級財報週正式登場，微軟 (MSFT-US)、Alphabet (GOOG-US)、可口可樂等都將在今日 (10/25) 美股收盤後公布財報，並發表對於目前市況看法及未來展望，而明後天 Meta (Meta-us)、Wolfspeed (WOLF-US)、APPLE(AAPL-US)、amazon(AMZN-US).. 等重量級科技股也將陸續登場。

本週重點經濟數據

昨日 (10/24) S&P 公布各國製造業 PMI 數據，歐元區 47.1 低於預期 47.5，較前期減少 48.1，而英國情況更加嚴峻，45.8 較預期的 48 減少 2.2，而美國製造業 PMI 初值 49.9，低於市場預期 51.1，前值為 52.0，基本上目前全球製造業 PMI 皆位於榮枯線以下，再次提醒聯準會，美國經濟早已陷入衰退。

而接下來幾天美國房市資訊將陸續公布，而到了禮拜四，重量級經濟事件將一一到來，除了例行性公布的美國勞動數據外，歐洲及日本央行也將分別在週四週五召開利率決議，而本週的壓軸則是以美國 PCE 物價指數作為結尾，繼上次 PCE 意外不減反增後，此次市場將聚焦 PCE 是否有放緩跡象。

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