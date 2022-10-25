二十大效應 美國中概股暴跌14% 市值蒸發930億美元

美國中概股周一（24 日）賣壓湧現，收盤暴跌 14%，為歷來最大單日跌幅，中共總書記習近平增強對政府的掌控力道，引發投資人擔憂此舉可能不利於經濟與民間企業。

涵蓋 65 檔中國股票的那斯達克中國金龍指數，周一收盤重挫 14%，寫下史上最大單日跌幅，收在 2013 年來最低點，市值約蒸發 930 億美元。

阿里巴巴 (BABA-US) 、京東 (JD-US) 、百度 (BIDU-US) 股價均至少重摔 12%，拼多多 (PDD-US) 下殺 25%，蔚來 (NIO-US) 狂跌 16%，理想 (LI-US) 的跌幅也達到 17%。

中概股的利空，是中共新一屆政治局常委，都是習近平的人馬，香港恒生科技指數周一收盤因此驟跌近 10%。

習近平進一步鞏固權力，使人們更加擔憂中國可能會延後全面重啟經濟的時點，原因是在政治局常委會中，質疑「清零」政策的聲音會愈來愈小。投資人也擔心中共可能會堅持對國內民營企業和科技企業家的強硬態度，並加強對台軍事脅迫。

HB Investments 投資部門主管 Sharif Farha 表示：「令人擔憂的是，絕對權力可能會導致嚴厲國內外政策。在國內層面，北京可能不會取消『清零』政策或更嚴格科技法令；在國際層面，市場肯定會擔心政治問題。」

Pictet 財富管理公司投資長 Cesar Perez Ruiz 說，「之江新軍」控制政治局常委會，習近平發出一個時間更長的「清零」政策信號，這不利於中國經濟成長和股市。

美國銀行周一則在報告中表示，中共新領導班子顯示高層決策更加集權，一些投資人可能擔憂缺乏制衡，以及潛在政策錯誤演變成重大經濟衝擊的風險。