PMIC業者8月營收 矽力*-KY寫半年低 致新探26個月新低

PMIC 廠矽力 *-KY(6415-TW)、致新 (8081-TW)、類比科 (3438-TW) 今(8) 日公布 8 月營收，受全球大環境影響，各品牌、系統廠拉貨力道驟降，三家業者營收也下滑，其中，矽力 *-KY 寫半年低、致新、類比科更分別探至 26 個月、31 個月新低，幾乎回到疫情前水準。

矽力 *-KY 8 月營收 19.93 億元，月減 4.23%，年增 4.25%，累計前 8 月營收 169.03 億元，年增 27.55%；受消費性需求降溫影響，單月營收跌破 20 億元整數大關，也創下半年來新低。

致新 8 月營收 5.67 億元，月減 9.2%，年減 32.61%，累計前 8 月營收 61.12 億元，年減 2.45%；由於面板供應鏈持續調整庫存，致新出貨也放緩，8 月營收下探 26 個月來新低，累計前 8 月營收也轉負成長。

致新轉投資類比科也公布 8 月營收 0.67 億元，月減 7.95%，年減 54.68%，累計前 8 月營收 8.06 億元，年減 26.28%；類比科 8 月營收更創下 31 個月來新低，累計前 8 月下滑幅度也不斷擴大。

展望後市，由於美國聯準會升息步調確立，整體消費產品需求轉弱，加上中國持續進行封控政策，各家客戶也積極進行庫存調整，IC 設計業者多認為，下半年營收恐較去年同期衰退，對全年營收成長保守看待。