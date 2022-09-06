S&P Global：美國8月服務業PMI繼續收縮 創2年多新低

除了 ISM 版本的服務業指數外，周二 (6 日) 發布的另一份採購經理人指數 (PMI) 調查數據顯示，由於通膨和利率上升打擊需求，美國 8 月服務業活動連續第二個月收縮。

S&P Global 美國服務業 PMI 從 7 月的 47.3 降至 8 月的 43.7，低於初值 44.1，為 2020 年 5 月以來的最低水平，當時服務業正面臨遏制新冠疫情的初步限制。

S&P Global 表示，由於國內外客戶需求疲軟，服務活動下降，同時招聘放緩，通膨壓力繼續緩解。

S&P Global 首席商業經濟學家威廉森 (Chris Williamson) 表示：「8 月美國經濟急劇下滑，凸顯出隨著家庭和企業努力應對生活成本上升和金融狀況收緊的情況，衰退加深的風險正在上升。」

報告指出，服務提供商的新訂單連續第二個月下降，企業回報高通膨和高利率拖累了銷售。此外，金融服務業也出現最嚴重的經濟衰退。

調查數據顯示，8 月招聘水平降溫，通膨壓力減弱。投入價格通膨率放緩至 2021 年 2 月以來的最低水平，而通膨率也顯著放緩。威廉森說，這應該有助於緩和未來幾個月的消費者物價增幅，即使增幅仍然很高。

數據顯示，8 月 S&P Global 美國綜合 PMI 指數為 44.6，低於 7 月的 47.7，代表私營部門經濟活動急劇收縮。