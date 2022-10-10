亞馬遜投資超過10億歐元 擴大歐洲地區電動貨車物流佈局

美國電商巨頭亞馬遜 (AMZN-US) 週一 (10 日) 表示，將在未來的 5 年內投資超過 10 億歐元 (約 9.748 億美元) 以擴大該公司在歐洲地區的電動貨車、卡車和低排放包裹運輸中心，加速淨零碳排的實現。

亞馬遜也表示，該項投資旨在刺激體運輸產業的創新，並鼓勵更多的電動車 (EV) 公共充電基礎設施建設。

亞馬遜預計，到 2025 年，這項投資將幫助該公司在歐洲的電動貨車車隊從 3,000 輛增加到 10,000 輛以上。亞馬遜沒有說明電動車的佔比，僅表示這 3,000 輛電動貨車在 2021 年交付了超過 1 億個包裹。

近期包括 UPS(UPS-US) 和聯邦快遞 (FDX-US) 在內等大型物流公司都已承諾購買大量電動貨車和卡車，不過，市場上可供購買的數量仍然不多。

亞馬遜目前最大的電動貨車訂單是在 2025 年前從電動車新創 Rivian (RIVN-US) 訂購 100,000 輛電動車。亞馬遜也計劃購買其他車廠製造的電動車，但 Rivian 仍是主要合作夥伴。亞馬遜多年來一直與 Rivian 合作，因為亞馬遜是 Rivian 大股東，持股約 18%。

除了部署電動車外，亞馬遜也計畫將在歐洲各地投資數千個充電樁。同時也將投資擴大歐洲的物流網路，通過新的樞紐運行新的交貨方式，像是電動貨運單車或以步行方式交貨，藉此減少排放。該公司計劃到 2040 年實現淨零碳排放。